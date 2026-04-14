El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Salceda de Caselas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían presentarse en diferentes momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas de 11 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 74% a 100% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, aunque la cantidad esperada será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La lluvia será intermitente, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se esperan condiciones de tormenta.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se aconseja precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.
En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de visibilidad reducida y la posibilidad de lluvia.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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