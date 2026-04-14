El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían presentarse en diferentes momentos, especialmente durante la mañana y la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 11 y 19 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas de 11 grados, aumentando gradualmente a medida que se acerque la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 74% a 100% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% de lluvia en los periodos de la mañana y la tarde, aunque la cantidad esperada será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. La lluvia será intermitente, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 9 km/h, aumentando ligeramente en algunos momentos del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 21 km/h, especialmente durante la tarde. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, aunque no se esperan condiciones de tormenta.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas. Por lo tanto, se aconseja precaución al conducir y estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones de visibilidad reducida y la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.