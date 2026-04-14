El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia ligera. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la atmósfera se sienta pesada y húmeda.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 25 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la sensación de humedad en el ambiente. A lo largo del día, se espera que el viento mantenga una dirección constante, lo que podría influir en la percepción de la temperatura, haciéndola sentir un poco más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la visibilidad, se anticipa que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero las lluvias serán más esporádicas, con una probabilidad de precipitación del 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 16-17 grados, proporcionando un ambiente fresco pero no frío.

Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán a unos 15 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, lo que sugiere que la noche podría ser tranquila, pero con la posibilidad de algunas lloviznas.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras, temperaturas frescas y un viento constante del suroeste. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.