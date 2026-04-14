El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Redondela según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.
A medida que avance el día, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.
En cuanto a las precipitaciones, hay una probabilidad del 100% de que se registren lluvias escasas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. Se anticipa que la cantidad de lluvia será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Redondela lleven paraguas o impermeables, ya que las lluvias pueden ser intermitentes y sorpresivas.
La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se esperan fenómenos meteorológicos severos. A lo largo del día, el cielo podría despejarse ligeramente hacia la tarde, pero las nubes seguirán dominando el panorama. Las condiciones de visibilidad serán buenas, aunque la alta humedad podría generar algo de neblina en las primeras horas del día.
En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un día gris, pero sin preocupaciones por tormentas intensas. A medida que el sol se ponga a las 21:14, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a una noche fresca y tranquila.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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