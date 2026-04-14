El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Pontevedra según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde.
Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 12 grados, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 75% por la tarde.
El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las temperaturas moderadas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche.
A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones meteorológicas no indican la posibilidad de tormentas, lo que sugiere que, aunque la lluvia será una constante, no se esperan fenómenos severos. La tarde podría ofrecer algunos claros temporales, pero en general, el día se caracterizará por un ambiente gris y húmedo.
Los habitantes de Pontevedra deben estar preparados para un día de lluvia ligera y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y vestimenta adecuada para la lluvia, así como abrigarse bien, especialmente durante las horas de mayor viento. La puesta de sol se espera para las 21:15, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando un día que, aunque lluvioso, no traerá sorpresas climáticas significativas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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