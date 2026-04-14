El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 19 grados. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío se acentúe debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 69% al 70% en las horas centrales del día, aumentando a un 92% en la mañana. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de bruma que podrían reducir la visibilidad, especialmente en las primeras horas. La bruma, junto con las lluvias ligeras, puede hacer que las condiciones de conducción sean menos que ideales, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

En resumen, Pontecesures experimentará un día gris y húmedo, con temperaturas frescas y la constante amenaza de lluvias ligeras. La combinación de viento, humedad y temperaturas moderadas sugiere que es un buen día para actividades en interiores. Si se planea salir, es esencial estar preparado para las condiciones climáticas cambiantes y mantenerse abrigado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.