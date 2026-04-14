El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas y durante la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 10 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la temperatura por la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 17:00. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 76% por la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 25 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando la posibilidad de lluvia y el viento fresco.

La visibilidad podría verse reducida en las primeras horas debido a la bruma, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución y reduzcan la velocidad en las carreteras. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque las condiciones nubladas persistirán.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a una sensación de frescor, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo variable. Los habitantes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de su día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.