El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de lluvias escasas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias ligeras que se irán intensificando ligeramente en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 17 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 17 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará del sur con velocidades que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más activas del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la niebla. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.8 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

El viento, que soplará del sur y suroeste, será un factor a tener en cuenta, con rachas que podrían alcanzar los 27 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá presente, lo que podría hacer que las lluvias se sientan más intensas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas, lluvias ligeras y temperaturas suaves. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al conducir debido a la niebla y que estén preparados para las lluvias a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.