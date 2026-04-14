El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que se mantendrá a lo largo de la jornada. Las condiciones de visibilidad se verán reducidas debido a la presencia de niebla en las primeras horas, especialmente entre las 2:00 y las 3:00 de la mañana, y nuevamente en la tarde, lo que podría complicar el tránsito en las carreteras.

La temperatura se mantendrá bastante constante durante el día, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 18 grados alrededor de las 4:00 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 75-100% a lo largo del día.

La precipitación será un factor constante, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.7 mm en las horas más activas de la mañana. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% entre las 8:00 y las 14:00, y un 95% entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparados para posibles chubascos a lo largo del día.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 33 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, especialmente entre las 2:00 y las 6:00, donde se podrían registrar rachas de hasta 33 km/h. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para el tiempo.

A medida que avance la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya ligeramente. Sin embargo, la bruma podría persistir, afectando la visibilidad. La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente a los 12 grados, manteniendo la humedad alta y el cielo cubierto.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda precaución al conducir debido a la niebla y la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.