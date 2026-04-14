El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día marcado por la presencia de niebla y condiciones de cielo cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será predominante, con visibilidad reducida, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla persista en varios momentos, intercalándose con periodos de cielo cubierto y lluvia escasa.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 11 y 16 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 16 grados. Esta estabilidad térmica, combinada con la alta humedad relativa que se prevé, que rondará el 95% en las primeras horas y descenderá ligeramente a medida que avance el día, contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la niebla.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las horas más húmedas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es probable que se produzcan lloviznas intermitentes a lo largo del día. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin eventos climáticos severos.

El viento será ligero, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h. Esta brisa suave, combinada con la alta humedad, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con algunas mejoras temporales en la visibilidad, aunque la niebla podría regresar en las horas de la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:14, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, no presentará condiciones adversas significativas. Los habitantes de Pazos de Borbén deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de llevar paraguas a mano, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.