El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de abril de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas del día.
La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 11 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán por la mañana, alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 72% en la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar un ligero aumento en la sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.
A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de que la niebla se presente en algunos momentos, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer. La visibilidad podría verse reducida, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.
En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el cierre de un día que, aunque gris y lluvioso, ofrecerá un ambiente fresco y húmedo característico de la primavera en Oia.
Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para la lluvia, así como abrigos ligeros para las horas más frescas de la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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