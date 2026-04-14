El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, O Rosal se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la persistencia de la bruma. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar incomodidad para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad del 25% de que se registren lluvias ligeras en la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la cantidad de precipitación será escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm. Sin embargo, es recomendable que los residentes estén preparados para posibles chubascos breves, especialmente si planean actividades al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas abiertas. Es importante tener en cuenta que la combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimos de alrededor de 14 grados . La bruma y la niebla podrían regresar, reduciendo la visibilidad en las horas nocturnas. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular por las carreteras.

En resumen, O Rosal experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y condiciones de bruma. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben planificarse con precaución, especialmente en la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.