El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, O Porriño se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 100%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán del sur, con velocidades que variarán entre 6 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, se prevé que la probabilidad de precipitación sea significativa, alcanzando el 100% en intervalos específicos, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas. Esto indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque se espera que sean ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. Las lluvias podrían ser más frecuentes en la mañana, disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

El cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día, con momentos de bruma en las horas de la mañana, lo que podría reducir la visibilidad. Sin embargo, hacia la tarde, se espera que el cielo comience a despejarse ligeramente, permitiendo que algunos claros se asomen entre las nubes. Esto podría ofrecer un respiro a los habitantes de O Porriño, quienes podrán disfrutar de un ambiente más agradable al final del día.

En cuanto a la actividad al aire libre, se recomienda precaución debido a la posibilidad de lluvias y la alta humedad. Aquellos que planeen salir deben estar preparados para condiciones cambiantes y llevar un paraguas o impermeable. La puesta de sol se producirá a las 21:14, momento en el que se espera que el cielo esté parcialmente despejado, ofreciendo una vista más clara para disfrutar del ocaso.

En resumen, O Porriño vivirá un día caracterizado por el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras, con temperaturas suaves y una alta humedad que marcarán la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.