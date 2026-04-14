El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia durante este periodo. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, sí habrá humedad en el ambiente.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 13 y 16 grados a lo largo del día. En las primeras horas, la temperatura rondará los 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en la tarde, proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco debido a la nubosidad y la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 99% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, la velocidad del viento se mantendrá constante, aunque con algunas variaciones, lo que podría influir en la percepción térmica.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad y la posibilidad de lluvias podrían reducirla temporalmente. No se prevén tormentas, lo que significa que, a pesar de la lluvia escasa, no habrá condiciones severas que puedan afectar las actividades al aire libre.

En resumen, O Grove experimentará un día cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo húmedo y lleven consigo un paraguas o impermeable si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.