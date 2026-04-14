El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Nigrán se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura inicial de 12 grados , que irá aumentando ligeramente a medida que avance el día. Se espera que la temperatura alcance un máximo de 17 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente relevante para quienes planeen actividades al aire libre, ya que la combinación de humedad y temperaturas frescas puede resultar incómoda.
En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque aún se mantendrá un 20% entre las 20:00 y las 02:00 horas del día siguiente.
El viento soplará predominantemente del sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas y consideren llevar un abrigo ligero, especialmente durante las horas más frescas de la tarde y la noche.
A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 21:15, el cielo podría despejarse ligeramente, ofreciendo un respiro de las nubes densas que dominarán el día. Sin embargo, la posibilidad de intervalos nubosos persistirá, y la temperatura descenderá a 14 grados hacia el final de la jornada.
En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, manteniendo a mano un paraguas y abrigos ligeros para disfrutar de las actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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