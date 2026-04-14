El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Mos se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán predominantes, lo que podría dificultar la visibilidad en algunas áreas. La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico para esta época del año en la región.

Las precipitaciones serán un factor importante a considerar, con un 100% de probabilidad de lluvia en las primeras horas de la mañana y un 80% entre las 14:00 y las 20:00. Se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían rondar los 0.1 mm en varios periodos. Sin embargo, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente durante la tarde.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. Aunque no se prevén rachas fuertes, el viento podría sentirse más fresco debido a la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie ligeramente hacia el suroeste, lo que podría traer consigo un leve aumento en la temperatura.

A lo largo del día, las condiciones del cielo variarán entre cubierto y muy nuboso, con breves momentos de claridad, especialmente hacia el final de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Mos se anticipa un día fresco y húmedo, con nubes y probabilidad de lluvia. Es un buen momento para actividades en interiores, y si se sale, es aconsejable estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.