El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana se caracterizan por temperaturas frescas, rondando los 11 grados , con una humedad relativa que alcanza el 97%, lo que contribuye a una sensación de ambiente húmedo y fresco.

A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que indica que es probable que los habitantes de Moraña necesiten paraguas y ropa adecuada para la lluvia. Las precipitaciones esperadas son ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en total a lo largo del día.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avanza, las temperaturas se elevarán ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde, pero la sensación de frescor persistirá debido a la combinación de viento y humedad.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. La bruma es un fenómeno común en esta época del año, y hoy no será la excepción, con condiciones que podrían hacer que los desplazamientos sean más complicados.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una ligera disminución en la intensidad. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a bajar, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 81% al caer la noche.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes y tomar precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.