El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mondariz según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo.
En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. Se anticipa que la precipitación acumulada durante estas horas será de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm, lo que podría resultar en charcos y superficies mojadas, así que se recomienda precaución al desplazarse.
El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.
A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo nubladas, con una ligera mejora en la visibilidad, aunque la bruma persistirá. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 13 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 14:00 horas, pero no se descartan chubascos aislados.
En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con bruma y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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