El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Mondariz se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con presencia de bruma en varias horas del día. Desde la madrugada, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondan los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 16 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de incomodidad. A lo largo del día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia escasa, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras. Se anticipa que la precipitación acumulada durante estas horas será de aproximadamente 0.1 a 0.2 mm, lo que podría resultar en charcos y superficies mojadas, así que se recomienda precaución al desplazarse.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo nubladas, con una ligera mejora en la visibilidad, aunque la bruma persistirá. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 13 grados hacia el final de la tarde. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja después de las 14:00 horas, pero no se descartan chubascos aislados.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente nublado con bruma y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las horas de la mañana. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y que tomen precauciones al conducir o realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.