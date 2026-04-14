El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados al inicio del día, aumentando ligeramente a 13 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad podría descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde. Esto es indicativo de un ambiente propenso a la formación de brumas y nublados persistentes.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.3 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y disminuyendo a un 25% en la tarde. Sin embargo, no se prevén tormentas, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y no generarán inconvenientes significativos.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 12 km/h por la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 17 grados, proporcionando un leve respiro del fresco matutino. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma y la humedad.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 21:15, lo que significa que los días comienzan a alargarse, aunque hoy la luz solar será limitada debido a la nubosidad. En resumen, Moaña experimentará un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de la tranquilidad que ofrece la naturaleza en estas condiciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.