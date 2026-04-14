El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 17 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la sensación de incomodidad para algunos.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los habitantes de Meis que se vistan en capas y estén preparados para el viento, especialmente durante las horas más activas del día.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma afecte la claridad del paisaje, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Esto puede dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se aconseja precaución a los conductores.

A lo largo del día, se alternarán momentos de cielo cubierto con breves intervalos de nubes más ligeras. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados .

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia escasa. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de condiciones inestables, manteniendo un paraguas a mano y tomando precauciones ante el viento y la bruma.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.