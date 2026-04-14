El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las siguientes.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 15 grados por la tarde y a 14 grados al caer la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunos momentos. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 81% al final de la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la niebla y la bruma que se espera en la mañana.

En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche. La niebla podría afectar la visibilidad, así que se aconseja precaución al conducir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.