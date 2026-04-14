El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meaño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 02:00 y las 08:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.2 mm en las primeras horas, disminuyendo a 0.1 mm en las siguientes.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 16 grados . Las primeras horas del día comenzarán con una temperatura de 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda nuevamente a 15 grados por la tarde y a 14 grados al caer la noche.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de bochorno y a la formación de niebla en algunos momentos. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 81% al final de la tarde.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la niebla y la bruma que se espera en la mañana.
En resumen, los habitantes de Meaño deben prepararse para un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la noche. La niebla podría afectar la visibilidad, así que se aconseja precaución al conducir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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