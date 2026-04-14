El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de bruma que persistirá durante la mayor parte del día. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12 grados en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles elevados, lo que contribuirá a la sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con intervalos de lluvia escasa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí habrá momentos de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas costeras.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos severos, pero la combinación de la bruma y la lluvia ligera puede reducir la visibilidad en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día. Los periodos de mayor probabilidad de precipitación se concentrarán entre las 08:00 y las 14:00, con un 100% de probabilidad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 17:00, antes de descender nuevamente hacia la noche, cuando se espera que el cielo se mantenga cubierto.

En resumen, el día en Marín será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia ligera. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima variable, con la posibilidad de disfrutar de algunos claros hacia el final de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.