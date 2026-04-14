El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 76% en la tarde. Esto generará un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que Lalín reciba lluvias escasas, especialmente en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 0.4 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 50% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Por lo tanto, es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante este periodo.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en áreas abiertas. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 11 grados hacia las 21:00 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a la formación de más niebla durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no se prevé que presente condiciones extremas.

En resumen, el día en Lalín será mayormente nublado con niebla en la mañana, lluvias escasas por la tarde y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda estar preparado para las condiciones cambiantes y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.