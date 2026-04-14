El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94% en la mañana, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se elevará ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta más fresca, especialmente en las zonas expuestas.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en varias horas del día. Las lluvias más significativas se prevén en la tarde, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Durante la mañana, la visibilidad será buena, pero a medida que la humedad aumente, podría verse afectada en algunas áreas. La combinación de nubes y viento del sur generará un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.

En cuanto a la actividad marítima, se recomienda precaución para los navegantes, ya que el viento del sur puede generar oleaje moderado. Las condiciones del mar podrían ser cambiantes, por lo que es importante estar atento a las actualizaciones meteorológicas si se planea salir a navegar.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, rondando los 15 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 21:16 horas. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para aquellos que no estén acostumbrados a estas condiciones.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.