El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera continúe intermitentemente. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 a 0.2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será constante, no se espera que cause inconvenientes significativos.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 12 y 17 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 12 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 17 grados en la tarde. Este ligero aumento en la temperatura puede ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 72% por la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta un poco más fresco y cómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y a la brisa que se sentirá, especialmente en áreas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que, aunque la lluvia será una constante, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 10% en la tarde, lo que sugiere que las lluvias serán más ligeras y esporádicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La puesta de sol se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y lluvioso, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.