El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las horas más tempranas, donde se espera una humedad relativa que alcanzará hasta el 100%. Esto puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se recomienda precaución en las carreteras.

La temperatura se mantendrá bastante estable durante el día, oscilando entre los 12 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que a medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. Sin embargo, la sensación térmica puede verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste y suroeste a velocidades que oscilarán entre los 3 y 17 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 31 km/h en las horas más activas.

En cuanto a la precipitación, se prevé que caigan alrededor de 0.1 mm de lluvia, especialmente en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que significa que las lluvias serán más bien suaves y dispersas.

A medida que el día avance, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubes que podrían dar paso a momentos de claridad, especialmente hacia la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente nublado. La visibilidad podría mejorar ligeramente en las horas de la tarde, pero la bruma persistente podría seguir afectando la claridad del paisaje.

Es un día ideal para actividades en interiores, y se recomienda a los habitantes de Gondomar que se preparen para un tiempo fresco y húmedo. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a los cambios que puedan surgir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.