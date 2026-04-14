El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 100% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que rondan entre 0.1 y 0.8 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados hacia el mediodía, descendiendo ligeramente por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando a un 81% hacia la tarde. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, que podría resultar incómodo para algunas personas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 16 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los habitantes de Forcarei se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas más frescas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de mayor nubosidad. A partir de la tarde, se espera que la lluvia disminuya, aunque el cielo seguirá mayormente nublado. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos, pero sí es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y cielos cubiertos. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y que se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.