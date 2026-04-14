El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán características del cielo, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de lluvia escasa que podrían aparecer en cualquier momento, especialmente durante la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 17 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas, mientras que se espera un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 76% en su punto máximo. Esta combinación de temperatura y humedad generará un ambiente fresco y húmedo, típico de la primavera en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea alta, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 100% de probabilidad. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.4 mm en total a lo largo del día. Esto significa que, aunque no se esperan tormentas, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se aconseja precaución al conducir. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará ligeramente, pero se mantendrá un ambiente nublado.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras. La combinación de viento y humedad creará un ambiente fresco, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la lluvia, siempre con la precaución de estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.