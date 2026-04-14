El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cuntis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.
El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Este viento del sur también puede contribuir a la dispersión de la niebla que se ha reportado en las primeras horas del día, aunque la visibilidad podría verse afectada en algunos momentos.
A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de niebla en las primeras horas y bruma en la tarde. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de la lluvia escasa y la alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.
Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un paraguas o un chubasquero, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.
En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a prepararse adecuadamente para salir al exterior.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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