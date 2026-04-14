El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 11 grados durante la mañana y alcanzando un máximo de 17 grados en las horas de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá por encima del 70%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en combinación con la humedad. Este viento del sur también puede contribuir a la dispersión de la niebla que se ha reportado en las primeras horas del día, aunque la visibilidad podría verse afectada en algunos momentos.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de niebla en las primeras horas y bruma en la tarde. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, la combinación de la lluvia escasa y la alta humedad podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un paraguas o un chubasquero, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo seguirá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores o a prepararse adecuadamente para salir al exterior.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.