El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas.
La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 12 grados, aumentando gradualmente a 18 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura podría ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que alcanzarán hasta el 100% en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 70% en la tarde.
El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en algunos momentos. Este viento podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con periodos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en ciertos momentos. La combinación de la bruma y la lluvia escasa puede hacer que las condiciones sean un tanto incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir.
En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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