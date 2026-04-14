El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 08:00 a 14:00 y de 14:00 a 20:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 18 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 12 grados, aumentando gradualmente a 18 grados hacia la tarde. Este ligero aumento en la temperatura podría ofrecer un respiro a los habitantes, aunque la sensación de humedad será notable, con niveles de humedad relativa que alcanzarán hasta el 100% en las primeras horas, disminuyendo a medida que avanza el día, pero manteniéndose por encima del 70% en la tarde.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en algunos momentos. Este viento podría contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente durante las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con periodos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en ciertos momentos. La combinación de la bruma y la lluvia escasa puede hacer que las condiciones sean un tanto incómodas para actividades al aire libre, por lo que se recomienda a los residentes que tomen precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones de lluvia y viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.