El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada, por lo que se recomienda precaución a quienes deban desplazarse. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con posibilidades de lluvia escasa en varios momentos, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 100%.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 10 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 15 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 79% en las horas más cálidas y llegando al 100% en la mañana.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 8 y 14 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las horas más activas. Sin embargo, la persistencia de un cielo cubierto y la posibilidad de chubascos dispersos podrían hacer que el ambiente se sienta más húmedo y fresco. La tarde se presentará con cielos mayormente cubiertos, y aunque las lluvias serán escasas, la probabilidad de que se produzcan es alta.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y alta humedad. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de visibilidad reducida por la niebla y que estén atentos a la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.