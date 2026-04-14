El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 16 grados . La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 08:00 y las 14:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en el periodo de mayor actividad, que se prevé entre las 09:00 y las 10:00 horas.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá en torno a los 10-12 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío se acentúe, a pesar de que la temperatura se mantenga en niveles relativamente suaves.

En cuanto a la visibilidad, se espera que la bruma y la nubosidad reduzcan la claridad en algunos momentos del día, especialmente durante las primeras horas. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, se prevé que la visibilidad mejore ligeramente, aunque el cielo seguirá cubierto.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda estar preparados para la lluvia y llevar ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, y se espera que el cielo continúe cubierto, con una temperatura mínima que podría rondar los 15 grados .

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que los que salgan deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.