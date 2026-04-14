El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

El día de hoy, 14 de abril de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 02:00 a 08:00 y de 08:00 a 14:00. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 16 grados . A medida que avance la jornada, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 99% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 82% hacia la tarde.

El viento soplará del sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 31 km/h en las horas más activas. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Las rachas más intensas se registrarán entre las 14:00 y las 20:00, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, aunque las probabilidades de lluvia seguirán presentes. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la niebla y la alta humedad, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La situación meteorológica sugiere que es un buen día para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 21:16, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. En resumen, hoy en Cambados se vivirá un día típico de primavera, con un tiempo fresco y húmedo, ideal para disfrutar de la belleza del paisaje gallego desde la comodidad de casa o con un paraguas en mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.