El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se ha mantenido cubierto, y se espera que esta tendencia continúe durante el día. Las condiciones meteorológicas indican que la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 12 y 18 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 91% y disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero aún manteniéndose en niveles elevados. Esto, combinado con la lluvia escasa, podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes que planifiquen sus actividades teniendo en cuenta estas condiciones, y que lleven paraguas o impermeables si tienen planes de salir.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur a una velocidad de entre 6 y 17 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a una sensación de frescura, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

A medida que el día avanza, el cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas por la bruma, especialmente en las primeras horas. La puesta de sol está prevista para las 21:15, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a una noche fresca.

En resumen, hoy en Caldas de Reis se anticipa un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Es un buen día para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.