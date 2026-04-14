El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bueu según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 14 de abril de 2026, Bueu se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una visibilidad reducida debido a la bruma y la niebla que se han registrado en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 98%. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es significativa, con un 100% de posibilidad de precipitaciones entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 1 mm en la tarde. Sin embargo, la persistencia de las nubes y la posibilidad de chubascos intermitentes a lo largo del día mantendrán el ambiente húmedo. La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque la temperatura podría descender ligeramente, se espera que se mantenga en torno a los 15 grados.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Este viento, aunque moderado, puede ser incómodo en combinación con la humedad y las bajas temperaturas.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 14 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con menor intensidad, y se espera que la humedad relativa continúe alta, alcanzando hasta el 89% en las últimas horas del día.
En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y una alta probabilidad de lluvias. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para estas condiciones y tomen precauciones si planean salir.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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