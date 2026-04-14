El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Barro según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 14 de abril de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.5 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde.
La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, oscilando entre los 12 y 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 12 grados, alcanzando un máximo de 17 grados en la tarde. A medida que avance el día, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 96% en la mañana y descenderá ligeramente a 86% en la tarde. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 31 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor a pesar de las altas temperaturas. Es recomendable que los residentes se preparen para condiciones ventosas, especialmente en áreas abiertas.
La visibilidad se verá afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se aconseja precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades que requieran buena visibilidad.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con períodos de niebla y bruma que podrían persistir. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque la lluvia será constante, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que la situación puede variar.
En resumen, Barro experimentará un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas moderadas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un tiempo fresco y húmedo, y que tomen precauciones al salir, especialmente en la mañana y la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.
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