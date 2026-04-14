El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, Baiona se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de bruma y lluvia escasa. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados , lo que puede resultar fresco para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad de lluvia durante las primeras horas del día, especialmente entre las 08:00 y las 14:00. Se anticipa que las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 17 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas y consideren llevar un abrigo ligero, especialmente por la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A lo largo del día, el cielo experimentará cambios, pasando de estar cubierto a intervalos nubosos, y finalmente a despejado en las últimas horas de la tarde. Esto permitirá que los rayos del sol se filtren, ofreciendo un respiro a la atmósfera cargada de humedad. El ocaso se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente gris y húmedo, terminará con cielos más despejados.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es aconsejable estar preparados para las condiciones cambiantes y llevar consigo un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana. A medida que el día avance, las condiciones mejorarán, ofreciendo una tarde más agradable para disfrutar de la belleza de Baiona.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.