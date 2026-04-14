El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, martes 14 de abril

Hoy, 14 de abril de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia que aumentará a medida que avance el día. En las primeras horas, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A partir de las 5 de la mañana, se espera que la temperatura se estabilice en 11 grados, con una humedad relativa que alcanzará el 94%. Este nivel de humedad, combinado con la cobertura de nubes, generará una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía y llegando a un máximo de 18 grados por la tarde.

La precipitación será un factor importante a tener en cuenta. Se prevé que a partir de las 5 de la mañana, la lluvia comience a ser más frecuente, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm a 0.5 mm en las horas siguientes. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 8 y las 14 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de As Neves necesiten paraguas y ropa impermeable durante este período.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 13 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 24 km/h en la tarde. Esta brisa del sur puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de lluvia. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 32 km/h en los momentos más ventosos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que la lluvia disminuya hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 12 de la noche. La humedad relativa también comenzará a bajar, aunque se mantendrá en niveles altos, alrededor del 81%.

En resumen, hoy en As Neves se anticipa un día mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-13T20:57:13.