El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con intervalos nubosos, y a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, dando paso a un ambiente muy nuboso y cubierto. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura ronde los 11 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados durante la mañana. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero aumento, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, con valores que rondan el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, combinado con la alta humedad, podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Se recomienda precaución, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas, especialmente en zonas abiertas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la bruma y la posible lluvia, lo que podría dificultar la visibilidad en algunos momentos del día. Es aconsejable que los conductores y peatones tomen precauciones adicionales al desplazarse.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente inestables, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se espera un día nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento notable. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.