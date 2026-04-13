El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Vilagarcía de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que la visibilidad se vea afectada, especialmente en las primeras horas, con una probabilidad de bruma del 100% entre las 08:00 y las 14:00. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la niebla.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total acumulado de 0.9 mm durante el día. Las lluvias ligeras se concentrarán principalmente entre las 12:00 y las 20:00, con una probabilidad de precipitación del 100% en este intervalo. Sin embargo, se espera que la intensidad de la lluvia sea baja, con chubascos dispersos que no deberían interrumpir significativamente las actividades diarias.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y viento.

A medida que se acerque la tarde, la visibilidad podría mejorar ligeramente, pero la niebla y la bruma seguirán presentes, especialmente en las áreas más cercanas al mar. El ocaso se producirá a las 21:15, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos agradables para disfrutar de la belleza natural de Vilagarcía de Arousa.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.