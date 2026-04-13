El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Vilaboa, con condiciones de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en varios periodos del día. Las lluvias serán escasas, pero constantes, acumulando un total de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 0.6 mm hacia la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 14 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 78% por la mañana y alcanzando hasta un 98% en las horas más húmedas del día. Esto contribuirá a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando del noreste y del sur. En particular, se anticipa que las rachas más fuertes se registren en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes de Vilaboa que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor lluvia.

En resumen, el tiempo en Vilaboa para hoy será mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja estar preparado para condiciones de lluvia y viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.