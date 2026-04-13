El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vila de Cruces según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura constante de 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 a 7 grados.
La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en el periodo más crítico. Sin embargo, durante la mañana y parte de la tarde, las lluvias serán intermitentes y ligeras, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente.
La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 89% hacia la tarde.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.
A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una transición hacia condiciones más inestables. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. Sin embargo, es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.
En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada concluirá con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la noche, manteniendo la tendencia de un día húmedo y fresco.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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