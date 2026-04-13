El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían variar a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura constante de 6 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 6 a 7 grados.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en el periodo más crítico. Sin embargo, durante la mañana y parte de la tarde, las lluvias serán intermitentes y ligeras, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 89% hacia la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad.

A partir de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con una transición hacia condiciones más inestables. La probabilidad de tormenta es baja, con un 10% de posibilidad entre las 20:00 y las 02:00 horas. Sin embargo, es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad, ya que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La jornada concluirá con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 10 grados hacia la noche, manteniendo la tendencia de un día húmedo y fresco.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.