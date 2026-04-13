El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Vigo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Vigo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en varios periodos. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.
La precipitación será un factor a tener en cuenta, con valores que alcanzan hasta 0.5 mm en algunos momentos del día. La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Esto significa que los viandantes deben estar preparados con paraguas o impermeables, ya que las lluvias, aunque escasas, pueden ser persistentes.
La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de frescor y, en algunos momentos, incomodidad. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que es característico de la región en esta época del año.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para enfrentar el viento fresco.
La visibilidad será buena en general, aunque puede verse afectada por la lluvia en algunos momentos. Los periodos de mayor nubosidad y lluvia se concentrarán entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es aconsejable planificar actividades al aire libre para las primeras horas del día, cuando las condiciones serán más favorables.
En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias intermitentes. La combinación de humedad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es recomendable abrigarse bien y estar preparado para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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