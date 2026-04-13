El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en ciertos periodos, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 2 mm, con lluvias intermitentes que podrían ser más intensas en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9°C por la mañana y alcanzando un máximo de 12°C en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, la temperatura podría descender ligeramente, manteniéndose en torno a los 11°C. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas y bajando gradualmente a un 82% por la tarde.

El viento soplará desde el sur-sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando rachas de hasta 31 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría generar una sensación de frío mayor a la esperada, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día. Esto podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución a los conductores y a quienes planeen realizar actividades en exteriores.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá baja, con un 15% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, aunque no se anticipan fenómenos severos. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de condiciones de visibilidad reducida y que se mantenga informada sobre cualquier cambio en la predicción meteorológica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.