El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 9 y los 15 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando hasta un 100% en las horas más frescas. Esta elevada humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la mañana, se prevén lluvias ligeras, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.2 mm en la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando en intensidad a medida que se acerque la tarde. En los momentos de mayor actividad, se podrían registrar ráfagas de hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se abriguen adecuadamente si planean salir, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia disminuirá ligeramente, aunque aún se mantendrá en niveles significativos. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

En cuanto a la visibilidad, se espera que se vea afectada por la bruma que se presentará en algunos momentos del día, especialmente en las primeras horas. Esto podría dificultar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto, con la posibilidad de que las lluvias escasas continúen. La puesta de sol se producirá a las 21:13, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.