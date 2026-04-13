El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 13 de abril de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, superando el 90% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que no superarán los 0.4 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Tomiño necesiten paraguas a lo largo del día.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, alcanzando rachas de hasta 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A pesar de las condiciones nubladas y la posibilidad de lluvia, no se prevén tormentas eléctricas, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores sobresaltos.
Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que se acerque la tarde, se intensificará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. La visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará ligeramente a medida que avance el día.
En resumen, hoy en Tomiño se anticipa un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas, y es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo y un paraguas a mano.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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