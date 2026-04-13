El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, y la temperatura se mantendrá estable, con ligeras variaciones que podrían llevarla a los 10 grados hacia el mediodía.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes de Soutomaior deben estar preparados para la lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son relativamente bajas, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.6 mm, pero la persistencia de la lluvia puede hacer que el suelo se sienta húmedo y resbaladizo. Las lluvias más intensas se prevén en las horas de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, cuando se espera que la lluvia sea más constante.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% en la mañana y alcanzando hasta un 95% en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa, pero no será suficiente para dispersar las nubes.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, con un cielo cubierto que podría dar paso a lluvias escasas. La temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados en las horas más cálidas, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Por la noche, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá nuevamente a los 9 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual.

En resumen, los residentes de Soutomaior deben prepararse para un día húmedo y nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. Es recomendable llevar paraguas y ropa adecuada para las condiciones climáticas, especialmente si se planea salir durante la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.