El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Silleda se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se presenta cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad durante la mañana, donde se espera un periodo de poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes volverán a dominar el panorama, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 6 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 11 grados hacia la tarde, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura y, en algunos momentos, incomodidad. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 80% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, existe una probabilidad significativa de lluvia, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 0.9 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las horas más oscuras, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Silleda experimentará un día fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia y viento moderado, lo que sugiere que es un buen día para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con abrigo y paraguas a mano.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.