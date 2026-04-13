El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Sanxenxo según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 13 de abril de 2026, Sanxenxo se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera una precipitación de 1 mm. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, alcanzando un 90% entre las 08:00 y las 14:00, y un 100% entre las 14:00 y las 20:00, lo que sugiere que es probable que los habitantes y visitantes de la localidad tengan que llevar paraguas a mano.
La temperatura se mantendrá constante a lo largo del día, oscilando entre los 10 y 13 grados . Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que rondará el 92%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas de la tarde. La humedad será notable, alcanzando picos del 95% en la mañana y descendiendo ligeramente hacia la noche.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.
A lo largo de la tarde, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, se prevén algunos momentos de mayor intensidad, especialmente entre las 14:00 y las 20:00, donde se podrían acumular hasta 0.6 mm de precipitación. La probabilidad de tormentas es baja, con un 20% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que indica que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos severos.
En resumen, Sanxenxo experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado del sur. Es un día ideal para actividades bajo techo, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.
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