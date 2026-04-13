El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

El día de hoy, 13 de abril de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con intervalos de lluvia ligera que se mantendrán durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que la lluvia se sienta más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la cantidad acumulada sea baja, con valores que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 100% de probabilidad de lluvia. Esto significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la humedad y la lluvia.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con escasas posibilidades de que se despeje en algún momento. La niebla y la bruma también podrían ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

El orto se producirá a las 07:56 y el ocaso a las 21:13, lo que nos brinda un día relativamente largo, aunque la luz solar estará limitada por la nubosidad. En resumen, se recomienda a los habitantes de Salvaterra de Miño que se preparen para un día fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.