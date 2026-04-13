El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, lunes 13 de abril

Hoy, 13 de abril de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvia ligera, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80-92%, lo que contribuirá a un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La precipitación acumulada durante el día se espera que sea de aproximadamente 0.1 a 0.4 mm, con picos de hasta 2 mm en las horas más lluviosas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, con intervalos de nubosidad que permitirán breves momentos de claridad, aunque estos serán escasos.

El viento soplará desde el sur a una velocidad de entre 3 y 11 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y sureste, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la lluvia.

A medida que avance el día, se espera que la visibilidad se vea afectada por la presencia de bruma y niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja precaución.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frío podría ser más intensa debido a la alta humedad y el viento. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-12T21:02:12.